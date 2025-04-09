Житель Лыткарина нашел кусок метеорита и оценил его в 50 тысяч рублей

На продажу осколок метеорита высотой пять сантиметров и шириной шесть сантиметров за 50 тысяч рублей выставил житель городского округа Лыткарино. Товар появился на сайте бесплатных объявлений, где продавец указал, что метеорит был найден при бурении артезианской скважины на глубине 100 метров.

Тем, кто нашел камень из космоса, оказался коллекционер-любитель Дмитрий Фролов. Согласно информации, предоставленной продавцом, метеорит был найден на глубине, что может говорить о его возрасте и происхождении. Такие находки, как правило, интересуют не только коллекционеров, но и образовательные учреждения, где такие артефакты могут использоваться для изучения космических явлений и формирования у молодежи интереса к науке.

Несмотря на уникальность предложения, пока интерес к продаже осколка метеорита не слишком велик. Объявление, размещенное в начале марта, за это время посмотрели менее 90 человек. Это может быть связано с высокой ценой, которая может отпугнуть потенциальных покупателей, или с недостаточной известностью самого артефакта.

Тем не менее, продажа метеоритов и других космических объектов становится все более популярной среди коллекционеров и астрономов. На мировом рынке существует множество аукционов и выставок, посвященных космическим находкам. Такие предметы, как метеориты, часто становятся не только украшением частных коллекций, но и хорошей инвестицией, так как их стоимость может значительно увеличиваться со временем.