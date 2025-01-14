Мародеры украли статуэтку «Эмми» при пожаре в Калифорнии

Первые обвинения предъявили в Лос-Анджелесе за кражи в ходе пожаров

Полиция предъявила первые 10 официальных обвинений в кражах и поджогах в ходе охвативших штат Калифорния пожаров. Об этом на пресс-конференции сообщил окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хокман.

По его словам, девять человек обвинили в кражах, а еще одного — в умышленном поджоге.

«Мы сдержали обещание, что совершающих противоправные действия злоумышленников арестуют, предадут суду и накажут по всей строгости закона», — сказал окружной прокурор.

Хокман отметил, что одна задержанная группа злоумышленников похитила статуэтку премии «Эмми» из дома неназванной американской звезды, а другая группа из трех человек украла около 200 тысяч долларов вместе с документами.

Всем задержанным с учетом наличия прошлых судимостей грозят сроки от шести лет до пожизненного. Обвиняемому в трех случаях поджога по фамилии Эскобар грозит до девяти лет заключения.

Ранее стало известно, что Калифорния отказалась от помощи Пентагона в тушении пожаров.