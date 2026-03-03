Марк Цукерберг купил особняк в «бункере миллиардеров»

Основатель Facebook* Марк Цукерберг купил особняк на искусственном острове Индиан-Крик. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Этот остров находится в заливе Бискейн у берегов штата Флорида. Соседями Цукерберга станут дочь президента Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, а также игрок в американский футбол Том Брэди.

Продал жилье пластический хирург Аарон Роллинс. В особняк Цукерберг вложил 170 миллионов долларов, что стало самой дорогой покупкой в истории острова. Прежний рекорд — 120 миллионов — принадлежал бизнесмену российского происхождения Владиславу Доронину.

В прошлом году экс-сотрудница Facebook* рассказала в мемуарах, как Цукерберг в 2012 году нервничал перед встречей с Дмитрием Медведевым, в ту пору премьер-министром России.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.