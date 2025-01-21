Марк Рубио признал необходимость завершить конфликт на Украине

США поддерживали Украину, но российско-украинский конфликт должен прекратиться. Такое заявление сделал в эфире телеканала АВС госсекретарь Марко Рубио.

В программе «Доброе утро, Америка» Рубио спросили о предвыборном обещании президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в первый же день правления. Госсекретарь отметил, что вопрос сложный, и единственный способ разрешить проблемы — вернуться к прагматизму. Он отметил, что переговоры будут непубличными.

«Мы также должны вернуться к серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться», — заявил Рубио.

Ранее Рубио считали одним из ярых противников России в сенате. Начиная с 2023 года политик начал смягчение своей риторики, сейчас он признает необходимость переговоров.