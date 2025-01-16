Американист Дудаков увидел значительные изменения в позиции Марко Рубио

Дудаков акцентировал внимание на значительных изменениях позиции Марко Рубио. Ранее он считался одним из ведущих противников России в Сенате, начиная с 2023 года политик начал смягчение своей риторики. Сейчас, став частью команды Трампа, Рубио адаптируется к тому направлению, которое задается другими представителями новой администрации президента США, считает Дудаков.

Команда Трампа, в том числе и Рубио, признает необходимость переговоров с Россией, отметил собеседник. Он высказал предположение, что в рамках переговоров Трамп и его команда будут пытаться продавать России вопросы, связанные с экономикой.