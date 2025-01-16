Американист Дудаков увидел значительные изменения в позиции Марко Рубио
Американист-политолог Малек Дудаков обсудил с RT высказывание претендента на пост государственного секретаря США Марко Рубио касательно значимой роли санкций против России.
Дудаков акцентировал внимание на значительных изменениях позиции Марко Рубио. Ранее он считался одним из ведущих противников России в Сенате, начиная с 2023 года политик начал смягчение своей риторики. Сейчас, став частью команды Трампа, Рубио адаптируется к тому направлению, которое задается другими представителями новой администрации президента США, считает Дудаков.
Команда Трампа, в том числе и Рубио, признает необходимость переговоров с Россией, отметил собеседник. Он высказал предположение, что в рамках переговоров Трамп и его команда будут пытаться продавать России вопросы, связанные с экономикой.