«Марионетки и маленькие хулиганчики». Лавров дал оценку политике прибалтийских стран
Лавров сравнил поведение стран Прибалтики и Европы с дворовым хулиганством
Прибалтийские страны Латвию, Литву и Эстонию можно сравнить с маленькими хулиганами из детства. Об этом во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Выходишь после школы погулять во двор, и такие вот три маленьких хулиганчика подбегают, начинают 15 копеек просить, что-то отнимать, какой-то бутерброд. И когда ты начинаешь их ставить на место, выбегают большие хулиганы, шпана, которые этими мелкими руководят и натравливают их на нормальных людей», — поделился министр своей ассоциацией на происходящие внешнеполитические события.
По его словам, роль таких хулиганов сейчас выполняют прибалтийские страны, которые, поддавшись на манипуляции представителей более крупных европейских государств пытаются ослабить Россию и ее союзников, в том числе Белоруссию.
«Это не самостоятельные политики, это марионетки», — заключил он.
Ранее Сергей Лавров во время совещания правительства с президентом Владимиром Путиным указал на грубейшую ошибку президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося от предложения России вводить двух-трехдневные перемирия для сбора тел погибших военных.