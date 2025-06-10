«Марионетки и маленькие хулиганчики». Лавров дал оценку политике прибалтийских стран

Прибалтийские страны Латвию, Литву и Эстонию можно сравнить с маленькими хулиганами из детства. Об этом во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Выходишь после школы погулять во двор, и такие вот три маленьких хулиганчика подбегают, начинают 15 копеек просить, что-то отнимать, какой-то бутерброд. И когда ты начинаешь их ставить на место, выбегают большие хулиганы, шпана, которые этими мелкими руководят и натравливают их на нормальных людей», — поделился министр своей ассоциацией на происходящие внешнеполитические события.

По его словам, роль таких хулиганов сейчас выполняют прибалтийские страны, которые, поддавшись на манипуляции представителей более крупных европейских государств пытаются ослабить Россию и ее союзников, в том числе Белоруссию.

«Это не самостоятельные политики, это марионетки», — заключил он.

Ранее Сергей Лавров во время совещания правительства с президентом Владимиром Путиным указал на грубейшую ошибку президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося от предложения России вводить двух-трехдневные перемирия для сбора тел погибших военных.