Марин Ле Пен обвинила Россию в провокации и заявила о поддержке Украины

Лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала публикацию российского МИД с ее фотографией провокацией и вмешательством в выборы. Об этом она заявила в эфире телеканала TF1 .

Российский МИД выложил в официальном аккаунте пост о выборах во Франции с фотографией Марин Ле Пен. Из-за этого журналист телеканала спросил у политика, поддерживает ли Россия ее партию.

«Когда вы делаете столь показной и провокационный твит, это можно расценивать как форму вмешательства», — ответила глава «Национального объединения».

Кроме того, Марин Ле Пен в интервью заявила, что ее партия продолжит поддерживать Украину в случае получения абсолютного большинства мест в парламенте. При этом политик уточнила, что не допустит прямого участия французской армии в конфликте.

В то же время агентство Bloomberg предположило, что возможная победа партии Марин Ле Пен на парламентских выборах во Франции приведет к дестабилизации Евросоюза и НАТО и поставит под угрозу военную помощь Украине.

В ноябре 2022 года Марин Ле Пен заявляла о необходимости прекратить поставки оружия на Украину. Тогда политик считала, что они только затягивают конфликт и мешают поиску мирного решения.