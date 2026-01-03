Посольство России в Австрии осудило празднование дня рождения Бандеры в Вене

Празднование в центре Вены дня рождения пособника нацистов, военного преступника Степана Бандеры прошло при попустительстве местных властей. Посольство России выразило протест МИД Австрии, сообщили ТАСС члены миссии.

Акция в честь Бандеры прошла 1 января. Эту провокацию, по информации дипломатов, организовала группа украинских и ичкерийских* радикалов, осевших в Австрии. Посольство России сочло произошедшее прямым оскорблением памяти жертв нацизма и обратилось в австрийский МИД.

«Решительно осуждаем проведение даже столь маргинальной акции при фактическом попустительстве местных властей. <…> Посольство России в Австрии официально выразило протест Министерству иностранных дел Австрии, подчеркнув недопустимость поощрения подобных неонацистских проявлений», — сообщили дипломаты.

Ранее об уроках прошлого властям Австрии напомнил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он рассказал о праздновании юбилея Победы над нацизмом в 2025 году.

* Самопровозглашенная Чеченская Республика Ичкерия признана в России террористической организацией.