Лукашенко призвал Австрию помнить об уроках прошлого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Австрию с 70-летием государственности и призвал помнить об уроках прошлого. Его слова привело издание Sputnik .

Белорусский лидер напомнил, что в 2025 году также отмечается очередной юбилей Победы над нацизмом.

«Сегодня, когда перед мировым сообществом возникают новые вызовы для мира и безопасности, помнить о героических страницах истории и драматические уроки прошлого очень важно», — отметил Лукашенко.

Он выразил уверенность, что в основе стабильности лежат крепкие связи между государственными деятелями, а также сотрудничество в торговой сфере. По словам президента, Белоруссия стремится взаимодействовать со всеми странами.

Ранее в Минске заявили, что предпринимают шаги для налаживания контактов с Киевом. Белорусская сторона рассматривает возможность установления связи с украинским руководством, включая Владимира Зеленского, сообщил глава КГБ Иван Тертель.