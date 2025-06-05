ГУР Украины причастно к поддержке террористов в Мали. Об этом сообщило издание Bamada со ссылкой на расследование военных.

Украинское посольство в Нуакшоте, указали в материале, играло главную роль в переброске вооружения для террористов в Мали. Кроме того, ГУР Украины помогало подготовке группировок, 30 мая совершивших атаку на позиции вооруженных сил республики.

Издание Faso добавило, что военные в ходе операции против джихадистов нашли документы, принадлежавшие украинской разведке. Также бойцы зафиксировали беспилотник с надписями на украинском языке.

Военные полагают, что ГУР Украины передало террористам дроны Mavic 3 через территорию Мавритании.

В августе 2024 года Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки киевским режимом терроризма. Украинский МИД назвал это решение властей республики недальновидным.