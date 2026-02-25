Малайзия заблокировала сайты ЛГБТ-знакомств

Власти Малайзии заблокировали доступ к веб-версиям сервисов знакомств для меньшинств и задумались о мерах против их мобильных приложений. Заявление министра коммуникаций страны Фахми Фадзила привело ведомство Malaziyan Communications and Multimedia Commission .

В стране уже ограничили доступ к сайтам сервисов, ориентированных на представителей ЛГБТ*-сообщества, а вот с удалением приложений из Google Play и App Store возникли сложности. Платформы подчиняются правилам самих магазинов и компаний-владельцев, на них оказалось труднее повлиять властям.

«Контроль над приложениями на платформах Google Play и Apple Store осуществляется в соответствии с правилами самих поставщиков платформ», — отметил министр.

По словам Фадзила, специалисты изучили дополнительные правовые механизмы, чтобы пресечь работу приложений с ЛГБТ*-контентом, который противоречит национальному законодательству. Среди вариантов он перечислил блокировку доступа, удаление контента и передачу материалов в правоохранительные органы.

Ранее Украину призвали признать однополые браки* и усилить защиту прав ЛГБТ*-сообщества для вступления в Евросоюз. Об этом заявили журналистам представители Еврокомиссии.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.