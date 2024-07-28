Малайзия попросилась в БРИКС

Премьер Малайзии Ибрагим подтвердил готовность страны войти в состав БРИКС

Фото: РИА «Новости»

Малайзия передала российской стороне письмо, в котором она выразила желание вступить в БРИКС. Об этом сообщил премьер-министр Анвар бин Ибрагим, его процитировало РИА «Новости».

Также Малайзия согласилась стать стратегическим партнером БРИКС. Ибрагим добавил, что обсудил вступление в организацию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, когда тот был в Куала-Лумпуре.

По данным пресс-службы МИД России, стороны обсудили ряд вопросов, в том числе взаимодействие по линии регионов и связи стран в сфере образования, науки и экономики. Лавров в рамках визита в Малайзию провел переговоры с коллегой Мохамадом Хасаном и премьером Ибрагимом.

Министры иностранных дел также провели церемонию обмена нотами о намерении сторон наладить сотрудничество в сфере подготовки специалистов-международников.

На встрече с премьером и главой МИД Лавров был в традиционной рубашке в стиле батик. Он признался, что ему было приятно вести диалог в такой одежде.

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