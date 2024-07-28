Лавров встретился с руководством Малайзии в национальной рубашке страны

Глава МИД Лавров провел встречу с руководством Малайзии в рубашке батик

Фото: РИА «Новости»

Малазийская сторона предложила главе МИД России Сергею Лаврову провести встречу в традиционных рубашках в стиле батик. Об этом сообщило РИА «Новости».

Коллеги из Малайзии поинтересовались у российского дипломата, будет ли ему комфортно в национальной одежде.

«Я согласился, мы вежливые люди. И потом, это приятно, если честно», — отметил Лавров.

На встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и главой МИД страны Мохамадом Хасаном Лавров надел сине-зеленую рубашку со светлыми узорами в виде звезд.

Батик представляет собой технику ручной росписи, которой украшают ткань. В Малайзии для изготовления такой одежды обычно используют тонкий хлопок.

Ранее Лавров встретился с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Елем. Последний выступил против присутствия журналистов на вступительной части встречи.

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