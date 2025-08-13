Макса Коржа уличили в деградации после скандала в Варшаве

Белорусский рэпер Макс Корж потерял связь со своими корнями и стал примером морального разложения. Об этом в Telegram-канале написала российская певица Виктория Цыганова.

«Это падший человек, утративший связь со своими корнями. <…> Яркий пример деградации личности беглых артистов и морального разложения. <…> Никто не мог и подумать, что спустя несколько лет он стал ярким сторонником нацизма и идейным русофобом. Как же он докатился до такого?» — задалась вопросом она.

Цыганова предложила обрубить все пути заработка Коржа в России.

«Так как Корж — гражданин Беларуси, он не признан в России ни экстремистом, ни иноагентом. Поэтому треки есть на российских площадках, и Корж получает с них доход. Достаточно вероятно, что средства россиян пойдут на финансирование ВСУ», — предположила певица.

На концерте музыканта 9 августа в Варшаве группа зрителей размахивала красно-черным флагом запрещенной в России Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*.

*ОУН-УПА — запрещенная в России националистическая экстремистская организация.