Будущее космической отрасли обсудили на форуме в Серпухове

В Серпухове прошел форум «Бизнес в космосе». Участники обсудили развитие частной космонавтики, коммерциализацию технологий и перспективы новых проектов в космической отрасли.

Во Дворце культуры «Россия» состоялся форум «Бизнес в космосе», объединивший предпринимателей, технологических специалистов, инвесторов и студентов.

Участники обсудили возможности развития бизнеса в космической сфере, коммерциализацию научных разработок, перспективы частной космонавтики и правовые вопросы реализации технологических проектов.

Среди спикеров были генеральный директор Национального центра космических компетенций Елена Константинова, основатель «Стратонавтики» Денис Ефимов, директор АО «АНЦ» Михаил Кардашенко, представители стартапа «Эль Пять», юрист Ирина Герман и эксперт по налогам Мария Синицына.

Особое внимание уделили будущим специалистам отрасли. Слушателями форума стали учащиеся старших классов Образовательного комплекса Пущино. Школьники задавали вопросы о космическом туризме, работе на Международной космической станции и возможностях развития карьеры в сфере высоких технологий.

Участники отметили, что форум стал площадкой для обмена знаниями и знакомства с перспективами космической экономики.