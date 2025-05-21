Политик Пискорский: Макрон возомнил себя Наполеоном, строя планы против России

Французский президент Эммануэль Макрон, строя планы против России, возомнил себя современным Наполеоном, тем самым усугубляя украинский конфликт. Такое мнение выразил польский политик Матеуш Пискорский, его слова привел портал Mysl Polska .

Пискорский отметил, что именно Макрон в последние месяцы стал наиболее ярым сторонником продолжения эскалации конфликта на Украине.

«Под руководством человека, видящегося себя в качестве современного воплощения Наполеона, Европа явно будет уверенно падать в пропасть», — отметил он.

Политик добавил, что именно Макрон регулярно делает заявления, сводящие дипломатические попытки урегулировать украинский кризис на нет.

«Макрон призывал к созданию угрозы применения оружия массового поражения, предлагая раскрыть ядерный зонтик для защиты Евросоюза», — добавил Пискорский.

Ране Макрон стал объектом для насмешек в Сети после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.