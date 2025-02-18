Макрона раскритиковали за очередную ошибку в Африке

Ошибки президента Франции Эммануэля Макрона в отношении стран Африки привели к тому, что страну вытеснили с продовольственного рынка Алжира. Об этом сообщила газета L’Opinion .

Вместо европейской страны рынок зерна заняла Россия, подчеркнули авторы материала. Тут же они посетовали, что Франция еще 10 лет назад являлась крупнейшим поставщиком продовольствия в Алжир, однако в 2022 году она потеряла лидирующую позицию.

За последние семь лет она стала поставлять в африканскую страну в четыре раза меньше зерна. Это произошло из-за того, что Макрон ошибся — он поддержал Марокко в споре за Западную Сахару, подчеркнули журналисты. В итоге 90% зерна в Алжир стала поставлять Россия.

Ранее политолог Наталия Пискунова напомнила, что США, Франция и Великобритания стали меньше сотрудничать со странами Африки. По ее мнению, Россия получила возможность занять нишу в регионе — она может оказывать африканским государствам гуманитарную помощь, а также заниматься вопросами безопасности.