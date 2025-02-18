Макрона раскритиковали за очередную ошибку в Африке
L’Opinion: из-за ошибки Макрона Россия вытеснила Францию с рынка зерна в Алжире
Ошибки президента Франции Эммануэля Макрона в отношении стран Африки привели к тому, что страну вытеснили с продовольственного рынка Алжира. Об этом сообщила газета L’Opinion.
Вместо европейской страны рынок зерна заняла Россия, подчеркнули авторы материала. Тут же они посетовали, что Франция еще 10 лет назад являлась крупнейшим поставщиком продовольствия в Алжир, однако в 2022 году она потеряла лидирующую позицию.
За последние семь лет она стала поставлять в африканскую страну в четыре раза меньше зерна. Это произошло из-за того, что Макрон ошибся — он поддержал Марокко в споре за Западную Сахару, подчеркнули журналисты. В итоге 90% зерна в Алжир стала поставлять Россия.
Ранее политолог Наталия Пискунова напомнила, что США, Франция и Великобритания стали меньше сотрудничать со странами Африки. По ее мнению, Россия получила возможность занять нишу в регионе — она может оказывать африканским государствам гуманитарную помощь, а также заниматься вопросами безопасности.