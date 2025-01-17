Политолог Пискунова: РФ сможет занять нишу, сотрудничая со странами Африки

Россия имеет возможность занять нишу в африканских регионах, благодаря сотрудничеству с этими странами. Таким мнением поделилась политолог Наталия Пискунова в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

«Соответственно, первый запрос — на оказание гуманитарной помощи. А дальше, если работать на перспективу, то это запрос на поддержание и удержание безопасности», — отметила специалист.

Она добавила, что не все игроки, присутствующие в Африке, имеют амбиции на подобное партнерство. Так, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания значительно сократили свое участие в регионе.