Макрона освистали в пострадавшем от урагана департаменте Майотта

BFMTV: жители острова Майотта обвинили Макрона в бездействии после урагана

Жители заморского департамента Майотта в Индийском океане, пострадавшего от урагана «Шидо», освистали прибывшего туда с визитом президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

«Глава государства в течение долгих часов сталкивался с нетерпением, гневом и даже отчаянием местных жителей, которые все потеряли», — отметили журналисты.

Не самый теплый прием ожидал Маркова на острове Пти-Терре. Местные жители выкрикивали, что французские власти не приняли никаких мер для предотвращения катастрофы, а также не помогли людям преодолеть последствия урагана. Президент пытался объяснить собравшимся, что он не виноват в разгуле стихии.

Из-за «Шидо» погибли более 30 человек. Предварительный ущерб оценили в 800 миллионов евро.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже минувшим летом толпа также освистала Макрона.