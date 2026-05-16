Фицо: Макрон после президентства мог бы сменить главу евродипломатии Каллас

Президент Франции Эммануэль Макрон сможет стать хорошим кандидатом на роль главы евродипломатии. Об этом на своей странице в Facebook* заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он предположил, что именно французский лидер мог бы сменить главу евродипломатии Каю Каллас.

«Мы нуждаемся в сильных лидерах. <…> единственным, кто мог бы принять на себя эту роль в ЕС, является, как понимаю, французский президент Макрон», — подчеркнул словацкий премьер.

Он выступил с критикой нынешнего руководства ЕС и указал на отсутствие у объединения четкой внешней политики. По его мнению, европейским странами необходимо «пройти через большие перемены» ради выживания.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Каллас о том, что она якобы может стать переговорщиком от ЕС на переговорах с Россией. Дипломат отметила, что глава евродипломатии зря так считает.

