Макрона обвинили в доведении Франции до глубокого кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон довел некогда процветающую страну до глубокого политического кризиса. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель ГД Вячеслав Володин

Так политик прокомментировал решение французского парламента о вынесении вотума недоверия премьер-министру Мишелю Барнье.

Инициативу поддержал 331 депутат, а для принятия необходимо 288 голосов. Теперь премьеру придется сложить полномочия, а правительству — уйти в отставку. Как отметил Володин, такие события произошли впервые с 1962 года.

«Правительство просуществовало всего лишь 91 день, установило антирекорд за всю историю Франции. Попытка удержать власть любыми способами Макрону не удалась», — написал Володин.

По его словам, Франция потеряла независимость в принятии решений, а президент этой страны утратил доверие народа, когда позволил втянуть себя в конфликт на Украине и стал лидером ее поддержки среди стран ЕС. Действия Макрона привели к тому, что некогда процветающая страна дошла до «глубокого политического и экономического кризиса», заключил парламентарий.