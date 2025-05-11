Макрон заручился поддержкой Трампа во время переговоров в Киеве
Politico: Трамп решил поддержать план «коалиции желающих», но может передумать
Президент Франции Эммануэль Макрон звонил президенту США Дональду Трампу из Киева, где «коалиция желающих» в давлении на Россию заручилась поддержкой американского лидера. Об этом сообщило издание Politico.
Макрон взял на себя инициативу позвонить Трампу по мобильному телефону спустя три часа переговоров. Трамп ответил на звонок, хотя на тот момент в Вашингтоне не было и семи утра.
«Двое чиновников на условиях анонимности сообщили, что президент США согласился поддержать требования Европы. Но один из них предупредил, что Трамп имеет тенденцию быстро менять свое мнение», — сообщили журналисты.
Трамп ранее заявил, что для России и Украины заключение мира может стать «великим днем». Таким образом американский лидер отреагировал на предложение Владимира Путина провести переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.