Макрон заручился поддержкой Трампа во время переговоров в Киеве

Президент Франции Эммануэль Макрон звонил президенту США Дональду Трампу из Киева, где «коалиция желающих» в давлении на Россию заручилась поддержкой американского лидера. Об этом сообщило издание Politico .

Макрон взял на себя инициативу позвонить Трампу по мобильному телефону спустя три часа переговоров. Трамп ответил на звонок, хотя на тот момент в Вашингтоне не было и семи утра.

«Двое чиновников на условиях анонимности сообщили, что президент США согласился поддержать требования Европы. Но один из них предупредил, что Трамп имеет тенденцию быстро менять свое мнение», — сообщили журналисты.

Трамп ранее заявил, что для России и Украины заключение мира может стать «великим днем». Таким образом американский лидер отреагировал на предложение Владимира Путина провести переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.