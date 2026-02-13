Макрон запутался в количестве пакетов санкций ЕС против России

Президент Франции Эммануэль Макрон запутался в количестве пакетов антироссийских санкций, принятых Евросоюзом, когда выступал на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы ввели 20 пакетов санкций против России и полностью перестроили нашу экономическую модель, чтобы уменьшить зависимость от России», — сказал он.

Французский лидер как-то упустил из виду, что ЕС пока ввел против России лишь 19 пакетов санкций, а над 20-м ведется работа. При этом продолжил рассуждать, что союзу необходимо ударить ограничениями по финансовому и энергетическому секторам России, а также по ее теневому флоту.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер спародировал Макрона, надев солнцезащитные очки.