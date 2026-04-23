Макрон заявил о серьезном сигнале ЕС в адрес России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одобрение кредита Украине и согласование нового пакета санкций против России стали сигналом для Москвы. Об этом он написал в соцсети X .

Макрон связал решения Евросоюза по украинскому вопросу с курсом Брюсселя на дальнейшую поддержку Киева и усиление давления на Москву.

«Я приветствую выделение кредита ЕС Украине, что является очень сильным сигналом и свидетельствует о нашей решимости и впредь поддерживать Украину. Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России», — написал президент Франции.

Он также добавил, что Европа сдержала свое слово и в дальнейшем сохранит жесткую позицию по вопросу урегулирования на Украине.

Послы стран ЕС ранее согласовали новый пакет санкций против России одновременно с одобрением кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Решение они приняли после того, как по трубопроводу «Дружба» снова пошла нефть. Именно это было принципиальным условием Венгрии и Словакии.