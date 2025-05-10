Макрон заявил о готовности США к мониторингу прекращения огня на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности США сыграть ведущую роль в мониторинге прекращения огня на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Макрон уточнил, что речь идет о 30-дневном перемирии, которое предложил Запад.

«Никаких предварительных условий для этого прекращения огня ни со стороны украинцев, ни со стороны русских», — обратил внимание французский лидер.

По словам Макрона, соблюдению перемирия будут способствовать «все готовые к этому европейцы».

В субботу, 10 мая, президент Франции и главы еще трех европейских государств приняли участие во встрече «коалиции желающих» в Киеве. По итогам переговоров министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что киевские власти готовы к полному прекращению огня.