Макрон заявил, что лесные пожары во Франции побили рекорд со времен ВОВ

Случившиеся пожары во Франции в этом сезоне побили все рекорды: огонь распространился на 116 гектаров. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон во время визита в департамент Жиронда, трансляцию его выступления опубликовали на YouTube-канале Елисейского дворца.

«Это беспрецедентный показатель и абсолютный рекорд со времен Второй мировой войны», — сказал глава государства.

По словам Макрона, предстоящие недели станут серьезным испытанием для французов. Гражданам нужно быть готовыми к трудностям и сохранять стойкость.

Ранее телеканал France 24 сообщил, что лесной пожар на юго-западе Франции вызвал «огненные облака», которые могут усиливать распространение огня. Ученые называют такие пирокучевые образования cumulonimbus flammagenitus. Они возникают, когда пламя раскаляет воздух около земли.