Макрон заявил, что ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата

«Ускорение ядерной программы [Ирана] очень приближает нас к критической точке», — подчеркнул французский лидер, в выступлении перед дипломатами.

Макрон назвал Иран ключевым вызовом для безопасности Франции, Европы, Ближнего Востока и всего мира. Он также отметил, что вопрос иранской ядерной программы будет иметь первостепенное значение в переговорах с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует посетить Москву с официальным визитом. Как сообщили «Известия», он намерен подписать с Россией договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.