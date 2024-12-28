Президент Ирана запланировал визит в Москву

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует посетить Москву с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба посольства исламской республики в России.

«В ходе этого визита Пезешкиан и президент Российской Федерации Владимир Путин подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — заявил дипломат Казем Джалали.

Он указал на важность проекта поставок газа из России в Иран и выразил надежду, что такие планы в скором времени реализуют.

Ранее США пригрозили России санкциями по аналогии с Ираном. Американцы захотели распространить ограничения на покупателей российского топлива, а не только на поставщиков. Рестрикции такого рода рискованные, так как нефть из России закупают «могущественные страны», в том числе Индия и Китай.