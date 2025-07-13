Макрон заявил, что ЕС примет ответные меры на пошлины США

Франция потребует от ЕС срочных ответных мер на пошлины США. Об этом президент Эммануэль Макрон заявил в официальном обращении в соцсети X .

«Франция категорически отвергает неоправданное решение США ввести 30-процентные пошлины на европейский экспорт с 1 августа», — подчеркнул Макрон.

Он отметил, что это решение последовало после нескольких недель интенсивных переговоров, на которых ЕС предлагал сбалансированные условия.

«Европейское единство требует немедленных действий. Мы полностью поддерживаем Еврокомиссию в ускоренной подготовке решительных ответных мер», — заявил французский лидер.

Макрон уточнил, что ЕС рассмотрит все доступные инструменты, включая ответные торговые ограничения, если соглашение не будет достигнуто к установленному сроку.

«США и ЕС — стратегические партнеры с общими целями, но мы не примем односторонних решений, нарушающих баланс», — резюмировал президент Франции.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна введет ответные пошлины на товары из США с 1 августа в случае отсутствия договоренностей. Президент подчеркнул, что страна стремится сохранить дружественные отношения с США, но не допустит вмешательства в свои внутренние дела.