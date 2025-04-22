Макрон задумался о роспуске парламента
Bloomberg: Макрон изучает возможность распустить парламент Франции осенью
Президент Франции Эммануэль Макрон начал изучать возможность роспуска парламента осенью 2025 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Окончательного решения по этому поводу пока нет, однако французский президент активно консультировался со своим ближайшим окружением в последние несколько недель.
По информации агентства, Макрон захотел распустить парламент для проведения внеочередных выборов. Это связано с его признанием на международной арене и ростом уровня популярности среди французских граждан.
Если лидер Франции откажется от этих планов, то следующие парламентские выборы пройдут только в 2029 году.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек исчезновение Макрона «навсегда» через несколько лет. Российский политик подчеркнул, что французский президент не представляет большой угрозы.