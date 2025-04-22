Президент Франции Эммануэль Макрон начал изучать возможность роспуска парламента осенью 2025 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Окончательного решения по этому поводу пока нет, однако французский президент активно консультировался со своим ближайшим окружением в последние несколько недель.

По информации агентства, Макрон захотел распустить парламент для проведения внеочередных выборов. Это связано с его признанием на международной арене и ростом уровня популярности среди французских граждан.

Если лидер Франции откажется от этих планов, то следующие парламентские выборы пройдут только в 2029 году.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек исчезновение Макрона «навсегда» через несколько лет. Российский политик подчеркнул, что французский президент не представляет большой угрозы.