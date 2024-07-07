Любой результат второго тура парламентских выборов во Франции станет победой для России и грозит снижением уровня поддержки Украины. Об этом сообщила британская газета The Independent .

«Если „Национальное объединение“ получит большинство голосов в парламенте, то его вероятный представитель Джордан Барделла настаивает на отказе от отправки Украине большого количества оружия дальнего радиуса действия и непреклонен в том, чтобы не отправлять армию Франции в зону конфликта», — отметили журналисты.

Если «Национальное объединение» не получит большинство в парламенте, то этот орган все равно окажется парализован в вопросах внешней политики.

«Любой из результатов станет для Москвы победой, трудно представить что-то иное», — заключили авторы статьи.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров признался, что не видит признаков демократии в выборах во Франции.