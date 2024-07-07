Любой результат выборов во Франции назвали победой России

Independent: любой результат выборов во Франции ведет к победе России

Panoramic
Фото: Panoramic/Global Look Press

Любой результат второго тура парламентских выборов во Франции станет победой для России и грозит снижением уровня поддержки Украины. Об этом сообщила британская газета The Independent.

«Если „Национальное объединение“ получит большинство голосов в парламенте, то его вероятный представитель Джордан Барделла настаивает на отказе от отправки Украине большого количества оружия дальнего радиуса действия и непреклонен в том, чтобы не отправлять армию Франции в зону конфликта», — отметили журналисты.

Если «Национальное объединение» не получит большинство в парламенте, то этот орган все равно окажется парализован в вопросах внешней политики.

«Любой из результатов станет для Москвы победой, трудно представить что-то иное», — заключили авторы статьи.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров признался, что не видит признаков демократии в выборах во Франции.

Подмосковье получило Гран-при фестиваля «Будущее в цветах»

Нарушения происходят потом. Зачем продлевать сроки действия водительских прав

Комбокарты и секретный шифр. Как можно заработать бесплатные монеты в «Хомяке»

Рост производства столичных машин и оборудования составил 36% за 5 месяцев 2024 года

Рождество Иоанна Крестителя. История и традиции праздника

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте