Стало известно о гибели преемника Насраллы после удара ВВС Израиля

Al Arabiya: преемник Насраллы погиб после удара ВВС Израиля по его бункеру

Двоюродный брат погибшего генерального секретаря «Хезболлы» Насраллы Хасана Сафи ад-Дин мог погибнуть в результате удара израильской авиации по его бункеру. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya .

Сафи ад-Дин скончался в результате удара по бункеру в южном пригороде Бейрута, где он пребывал вместе с полевыми командирами «Хезболлы», своими помощниками и иранцами.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в ливанских силах безопасности сообщило, что связь с Сафи ад-Дином потеряна с пятницы

Издание Al Ghad отметило, что Насралла еще в 2008 году советовал Сафи ад-Дина в качестве преемника на случай своей гибели. В течение последних трех десятилетий Сафи ад-Дин занимался конфиденциальными делами движения, предоставив Насралле выработку общей стратегии.

Ранее ЦАХАЛ уничтожил лидера проекта по производству управляемых ракет «Хезболлы».