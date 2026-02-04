Грязная тайна Эпштейна шокировала больше упоминаний Трампа. Замешан Билл Гейтс

В материалах дела Джеффри Эпштейна нашли письмо о моделировании пандемии

В материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна обнаружено электронное письмо от 2017 года, в котором обсуждается моделирование глобальной пандемии. Документ составили за три года до начала распространения COVID-19, ознакомиться с ним можно на сайте американского Минюста .

Из документа следует, что сотрудник компании Gates Ventures (ранее известной как bgC3) направил Биллу Гейтсу бизнес-план, который тот затем переслал Эпштейну.

В тексте письма указаны проекты аналитического центра, в том числе один под названием «последующие рекомендации и/или технические спецификации для моделирования пандемии».

В списках задач также фигурировали анализ потребительских расходов на здравоохранение в США и вопросы защиты медицинских данных.

Издание Anadolu отметило, что такая переписка подтверждает высокую степень доверия между Гейтсом и Эпштейном: основатель Microsoft информировал финансиста о своих наиболее конфиденциальных проектах.

Минюст США начал публиковать материалы по делу Эпштейна в декабре 2025 года. В документах журналисты находили упоминания известных политиков, миллиардеров и людей из шоу-бизнеса