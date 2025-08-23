Макрон внезапно обсудил Украину с ЮАР

Макрон обсудил с Рамафосой Украину и ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой. Об этом французский лидер сообщил на своей странице в Х .

В беседе с Рамафосой Макрон пообещал сотрудничать с Южной Африкой в целях достижения «более справедливого» и «более инклюзивного» мирового управления.

Политик заявил, что за несколько месяцев до саммита «Большой двадцатки» он выразил свои самые теплые пожелания успеха Южной Африке — эта страна председательствует в G20.

Макрон также сказал, что обсудил с Рамафосой международные кризисы, в частности ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине, а также в регионе Великих озер. Стороны рассмотрели и вопрос углубления двустороннего сотрудничества.

