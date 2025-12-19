Филиппо: план ЕС по изъятию активов РФ провалился, а Макрон снова унижен Путиным

Европейские лидеры, пытающиеся навредить президенту России Владимиру Путину, потерпели неудачу. Так лидер французской правой партии «Патриоты» прокомментировал провал плана Евросоюза по конфискации замороженных российских активов, в соцсети X .

По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен понесли потери из-за решения союза по активам России. Европа смогла сохранить принципы международного права, несмотря на попытки еврочиновников уничтожить его в интересах войны.

«Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер одержал победу, ведь он тоже сторонник мира! И в очередной раз Макрон оказывается унижен Путиным», — написал Филиппо.

Ранее российский лидер Владимир Путин жестко высказался о попытках изъять активы России в Европе, назвав это грабежом. Глава государства предупредил, что европейцам придется вернуть все украденное, а Кремль сможет отстоять свои интересы и найдет неполитизированную юрисдикцию, которая в этом поможет.