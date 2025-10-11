«Макрон, уходи!» В Париже прошел митинг за отставку власти и выход из ЕС
Тысячи французов вышли на митинг в Париже с требованиями отставки Макрона
Масштабная демонстрация за отставку президента Эммануэля Макрона прошла в Париже. Об этом написал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
Политик отметил, что над французской столицей развевается огромное количество флагов.
«Тысячи и тысячи жителей Франции скандируют: „Макрон, уходи!“» — сообщил он.
Митингующие требовали не только отставки Макрона, но и выхода республики из Евросоюза и НАТО. По словам Филиппо, во Франции сейчас царит полный беспорядок, а премьер-министры сменяются один за другим.
Он также аргументировал требование немедленного выхода Франции из ЕС и Североатлантического альянса тем, что страна не может эффективно реагировать на серьезные кризисы из-за утраты суверенитета.
В сентябре премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку, заявив, что не вернется к этой должности. Накануне Макрон назначил его премьером и поручил сформировать правительство.