Макрон спрятал кровавый глаз за темными очками

Макрон прибыл на встречу в Елисейском дворце в темных очках

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу в Елисейском дворце в солнцезащитных очках. Об этом сообщила газета Le Parisien .

Встречу посвятили институциональному будущему Новой Каледонии — территории Франции, расположенной на островах в юго-западной части Тихого океана близ Австралии.

Как написала газета, Макрон появился в очках с синими линзами из-за проблем с глазом.

«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы. Мне нужно носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим», — сказал французский лидер.

Ранее Макрон появился на публике с кровавым глазом. Так он вышел на встречу с представителями вооруженных сил страны.