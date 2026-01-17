Макрон спрятал кровавый глаз за темными очками
Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу в Елисейском дворце в солнцезащитных очках. Об этом сообщила газета Le Parisien.
Встречу посвятили институциональному будущему Новой Каледонии — территории Франции, расположенной на островах в юго-западной части Тихого океана близ Австралии.
Как написала газета, Макрон появился в очках с синими линзами из-за проблем с глазом.
«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы. Мне нужно носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим», — сказал французский лидер.
Ранее Макрон появился на публике с кровавым глазом. Так он вышел на встречу с представителями вооруженных сил страны.