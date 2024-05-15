Макрон созвал срочное совещание из-за митингов в Новой Каледонии | 360°

Мир 15 мая 2024, 14:16 Макрон созвал срочное совещание из-за митингов в Новой Каледонии Макрон проведет совещание из-за митингов в Новой Каледонии, где погибли люди L.Urman/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон проведет срочное совещание Совета безопасности по ситуации в Новой Каледонии на фоне протестов. Об этом сообщило издание The Washington Press со ссылкой на Елисейский дворец.

«Число жертв из-за беспорядков в Новой Каледонии увеличилось до трех, напряженность продолжает усиливаться», — указали авторы материала.

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Протесты начались после того, как законодатели в Париже проголосовали за законопроект, позволяющий французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах. Власти ввели комендантский час в Нумеа, запретили любые собрания, а также перевозку, ношение оружия и продажу алкоголя по всей Новой Каледонии.

Макрон призвал всех местных политиков вступить в диалог и внести предложения по изменениям в законопроект. Президент пообещал, что к концу июня созовет конгресс — совместное заседание законодателей обеих палат французского парламента, чтобы внести поправки в конституцию.

Ранее в Ереване прошли митинги с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Полиция задержала более 130 демонстрантов.