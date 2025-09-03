Макрон сообщил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа по подготовке гарантий безопасности для Украины завершена. Об этом французский лидер сказал на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, трансляция которой велась на странице Елисейского дворца в соцсети X .

Он подчеркнул, что европейские страны готовы предоставить такие гарантии сразу после подписания мирного соглашения. По словам Макрона, соответствующее обязательство было взято в Вашингтоне, а подготовленный вклад задокументирован и подтвержден на уровне министров обороны «в чрезвычайно конфиденциальном порядке».

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига назвал предложение президента России Владимира Путина пригласить Зеленского в Москву «заведомо неприемлемым» и отметил, что встречу лидеров готовы принять как минимум семь стран, включая Австрию, Турцию и три государства Персидского залива.