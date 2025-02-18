Политолог Федоров: Макрон хотел показать себя лидером на саммите в Париже

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с RT прокомментировал саммит в Париж, который инициировал президент Франции Эммануэль Марон сразу после Мюнхенской конференции.

На взгляд собеседника, европейцы недовольны тем, что их исключили из переговоров по Украине. Макрон, как считает Федоров, хотел таким образом проявить себя в качестве военно-политического лидера Европы.

«В Париже они (европейские политики — ред.) хотели наметить свои дальнейшие действия по Украине. Но судя по реакции самих же участников, наметить ничего не удалось», — сказал политолог.

Ранее СМИ писали, что Румыния, Чехия и Словения выразили недовольство в связи с неприглашением их представителей на экстренное совещание ЕС по Украине в Париже.