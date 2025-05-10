Макрон сделал неожиданное заявление об отправке военных на Украину

Размещение западных военных на Украине не имеет смысла для обеспечения ее безопасности. Об этом заявил телеканалу TF1 президент Франции Эммануэль Макрон.

«Это было бы бессмысленно <…>. Но речь идет о демонстрации нашей солидарности в стратегических местах, на стратегических объектах», — сказал он.

Французский лидер уточнил, что не видит необходимости в развертывании десятков или сотен тысяч европейских военных. До этого Макрон заявлял, что готов помочь началу прямых переговоров между Россией и Украиной.

В субботу, 10 мая, Макрон вместе с главами Великобритании, Германии и Польши приехал в Киев на встречу «коалиции желающих». По итогам переговоров министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что киевские власти и их союзники готовы к полному прекращению огня как минимум на 30 дней.