Макрон решил выставить на продажу виллу тестя в Па-де-Кале

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит решили продать свою виллу в регионе Па-де-Кале на севере страны. Об этом сообщила газета Le Figaro .

«Эммануэль и Брижит Макрон готовятся продать виллу Монежан (сокращение от имен родителей Брижит Макрон, Симоны и Жана — прим. ред.) в Ле-Туке, в Па-де-Кале», — говорится в публикации.

Супруга Макрона унаследовала особняк от отца. Его площадь составляет 250 квадратных метров вместе с садом. В 2021 году его оценивали в 2,7 — 2,8 миллиона евро (до 278 миллионов рублей).

Агенты недвижимости отказались от комментариев, объяснив, что такую информацию не могут раскрыть «из уважения к продавцам и потенциальным покупателям».

В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что это информация касается личной жизни президента и его жены.

В 2011 году Эммануэль Макрон взял кредит на 15 лет в размере 350 тысяч евро (около 35 миллионов рублей) для проведения капитального ремонта. Он и сейчас продолжает выплачивать кредит, остаток которого составляет 127 тысяч евро, с ежемесячным платежом около 2,5 тысячи евро.

Президентская пара решила продать виллу, чтобы приобрести дом «побольше и уединеннее», так как рядом с их домом сейчас возводят новый многоэтажный дом с магазинами на первом этаже. Кроме того, улица Ле-Туке считается оживленной, поэтому много шума и мало спокойствия.

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