Макрон рассказал, как Россия потеснила Францию на аграрном рынке

Россия превратилась из покупателя сельхозпродукции в крупного экспортера. Это сильно ударило по Франции, заявил глава Пятой республики Эммануэль Макрон, его в Х процитировало издание Clash Report.

Своими выводами политик поделился на встрече с представителями французского аграрного сектора. Мероприятие проходило в Елисейском дворце.

Макрон объяснил, что трудности в геополитическом плане закрыли для французских производителей несколько важных рынков. В их числе Северная Африка и Россия. Теперь, добавил он, прежние клиенты Франции получили значительную часть сельхозрынка.

Президент связал эти перемены в том числе с климатом. По его оценке, потепление позволяет российским аграриям получать по два урожая в год.

«Они стали крупными экспортерами, и это сильно бьет по нам», — признал Эммануэль Макрон.

Ранее Макрон допустил, что Евросоюз не сможет принять бюджет до конца текущего года.