Макрон рассказал о разработке плана по прекращению огня на Украине

Страны — члены «коалиции желающих» в течение трех недель подготовят предложение по соблюдению прекращения огня на Украине. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вели на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«Мы решили уполномочить наших министров иностранных дел, чтобы сделать через три недели очень конкретное предложение по соблюдению прекращения огня в короткие сроки и долгосрочного прекращения огня», — отметил французский лидер.

По словам Макрона, проект предложения представят для изучения Соединенным Штатам. Кроме того, президент Франции планирует проинформировать американского коллегу Дональда Трампа о том, что Европа может сделать для Украины.

Также он пообещал, что Франция и Великобритания отправят на Украину военную делегацию, которая займется разработкой формата будущего ВСУ.

Накануне в Париж прибыл украинский президент Владимир Зеленский, чтобы обсудить с участниками саммита переговоры с США.