Макрон рассказал о «новом государстве» в составе Франции

Макрон сказал, что Новая Каледония станет новым государством в составе Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Новая Каледония станет новым государством в составе республики. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X .

«После более чем десяти дней переговоров избранные должностные лица и представители Новой Каледонии достигли исторического соглашения», — написал французский лидер.

Он отметил, что Новая Каледония как часть республики — это демонстрация доверия. Макрон подчеркнул, что пришло время уважать друг друга, стремиться к стабильности и объединять усилия ради общего будущего.

Ранее Макрон допустил отправку войск Франции и Британии на Украину после прекращения огня. По его словам, Запад готов направить до 50 тысяч военнослужащих. Президент не исключил, что войска передадут в распоряжение НАТО.