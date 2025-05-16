Макрон раскрыл планы Украины и ЕС после переговоров в Стамбуле

Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл дальнейшие действия Украины и стран Европы после переговоров в Стамбуле. Об этом сообщило France 24 .

Французский лидер напомнил, что украинская делегация буквально в ближайшие часы ожидает ответа на направленные России запросы.

Европейские партнеры намерены вновь обменяться мнениями с президентом США Дональдом Трампом. По словам Макрона, американский лидер возьмет на себя диалог с российской стороной, чтобы «прояснить, что произошло». Он не исключил возможных контактов Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее во время рабочей встречи в рамках саммита Европейского политического сообщества в Тиране состоялся телефонный разговор Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского, Макрона и еще нескольких лидеров ЕС.