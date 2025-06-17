Макрон раскрыл мнение Трампа о новых санкциях против России
Макрон: Трамп поддержал проект новых санкций против России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что его американский коллега Дональд Трамп «относительно положительно» отреагировал на введение новых антироссийских санкций, предложенных конгрессом США. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Вопрос, который я задал президенту Трампу, заключается в том, позволит ли он этим американским сенаторам продвинуться, и он ответил относительно положительно», — подчеркнул французский лидер.
Макрон добавил, что для него подобное мнение главы Белого дома стало хорошей новостью.
Агентство Bloomberg сообщало, что во время саммита G7 в Канаде президент США заявил о нежелании вводить санкции против России. С точки зрения Трампа, новые антироссийские рестрикции могут обойтись Соединенным Штатам в огромную сумму. Поэтому, прежде чем их вводить, Белый дом дождется результатов переговоров по вопросу урегулирования конфликта на Украине.