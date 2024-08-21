Сербию предупредили о готовящейся цветной революции

Запад поддерживает неправительственный сектор в Сербии, из-за которого в стране может вспыхнуть цветная революция. Об этом РИА «Новости» заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов

«Они (Европа и США — прим. ред.) действуют достаточно жестко. Это угроза стабильности», — объяснил он.

Политолог добавил, что страны Запада хотят свергнуть президента Александра Вучича по ряду причин. Одной из них является отказ от признания независимости Косова. Также из-за Вучича Сербия не присоединяется к антироссийским санкциям, напомнил эксперт.

Он предположил, что противники режима воспользуются падением благосостояния населения и попытаются устроить в государстве переворот.

«Потенциал для госпереворота есть. Сказывается мировой экономический кризис, а запас прочности не такой большой, как у стран Евросоюза», — заключил Денисов.

Эксперт также указал, что США и европейским странам потребуется время для организации цветной революции в Сербии. По его мнению, в обозримом будущем больших потрясений ждать не стоит.

Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова отметила, что Сербия никогда не будет вводить экономические ограничения в отношении России. Она пояснила, что государства выстроили между собой тесные духовые, политические и гуманитарные связи.