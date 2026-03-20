Макрон призвал к перемирию на Ближнем Востоке в период мусульманских праздников
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом временно остановить боевые действия на Ближнем Востоке на период праздника Ид аль-Фитр. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Брюсселе, политика процитировала медиагруппа TRT.
По мнению Макрона, стороны конфликта должны хотя бы на несколько дней прекратить огонь, чтобы создать условия для переговоров. Он подчеркнул необходимость сдержанности на фоне обострения ситуации, связанного с ударами США и Израиля по Ирану и ответными действиями Тегерана.
«Поскольку в регионе наступает период религиозных праздников, я думаю, всем сторонам необходимо сохранять спокойствие. Боевые действия должны прекратиться хотя бы на несколько дней, чтобы дать шанс переговорам», — акцентировал политик.
Макрон также поддержал идею временного отказа от атак на гражданскую инфраструктуру и призвал к скорейшей деэскалации. Он отметил, что Франция выступает за возвращение к диалогу и дипломатическому урегулированию.
Президент Франции обратил внимание, что на фоне текущих событий нельзя забывать о гуманитарной ситуации в секторе Газа, требующей международного внимания.
Кроме того, он сообщил о контактах с эмиром Катара и отметил, что ряд стран региона подвергся ударам, что, по его оценке, свидетельствует об опасной эскалации.
Отдельно Макрон подчеркнул необходимость поддержки Ливана. По его словам, важно укрепить государственные институты страны и обеспечить контроль над вооружениями со стороны национальных властей без внешнего вмешательства.
Президент Франции 16 марта созванивался со своим иранским коллегой. Они обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке.