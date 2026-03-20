Макрон призвал к перемирию на Ближнем Востоке в период мусульманских праздников

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом временно остановить боевые действия на Ближнем Востоке на период праздника Ид аль-Фитр. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Брюсселе, политика процитировала медиагруппа TRT .

По мнению Макрона, стороны конфликта должны хотя бы на несколько дней прекратить огонь, чтобы создать условия для переговоров. Он подчеркнул необходимость сдержанности на фоне обострения ситуации, связанного с ударами США и Израиля по Ирану и ответными действиями Тегерана.

«Поскольку в регионе наступает период религиозных праздников, я думаю, всем сторонам необходимо сохранять спокойствие. Боевые действия должны прекратиться хотя бы на несколько дней, чтобы дать шанс переговорам», — акцентировал политик.

Макрон также поддержал идею временного отказа от атак на гражданскую инфраструктуру и призвал к скорейшей деэскалации. Он отметил, что Франция выступает за возвращение к диалогу и дипломатическому урегулированию.

Президент Франции обратил внимание, что на фоне текущих событий нельзя забывать о гуманитарной ситуации в секторе Газа, требующей международного внимания.

Кроме того, он сообщил о контактах с эмиром Катара и отметил, что ряд стран региона подвергся ударам, что, по его оценке, свидетельствует об опасной эскалации.

Отдельно Макрон подчеркнул необходимость поддержки Ливана. По его словам, важно укрепить государственные институты страны и обеспечить контроль над вооружениями со стороны национальных властей без внешнего вмешательства.

Президент Франции 16 марта созванивался со своим иранским коллегой. Они обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке.