Решение о проведении досрочных выборов привело Францию к большей нестабильности и разногласиям. В этом признался президент страны Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к нации, сообщило издание Le Figaro .

«Ясность и смирение требуют признать, что это решение привело к большей нестабильности, чем к спокойствию, и я беру за это полную ответственность», — заявил Макрон.

В своей речи французский лидер намекнул на возможные референдумы в 2025 году, что вызвало широкий резонанс, отметили в газете.

Во Франции не проводили референдумов с 2005 года. Макрон за время своего правления не раз поднимал этот вопрос по различным темам — от сохранения окружающей среды до пенсионной реформы. В материале отметили, что он был «очень расплывчатым в своих намерениях».

Ранее Франция по закрытым каналам предложила российской стороне обсудить конфликт на Украине без участия украинских властей.

Политик Флориан Филиппо посоветовал Франции выйти из ЕС. Поводом стало решение суда о том, что страна должна выплачивать семейные пособия семьям нелегальных иностранцев. Филиппо, отмечал RT, назвал ЕС сумасшедшим домом.